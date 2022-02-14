В Казани на улице Парина решили создать парк

Указанная территория признана зеленой зоной. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для жителей казанского поселка Старые Горки на улице Парина планируют создать общественное пространство – новый парк.

- Мы получили целый ряд обращений от горожан с просьбой построить на этом месте образовательное учреждение. К сожалению, в рамках существующего законодательства строительство соцобъекта здесь пока невозможно. Но для этой территории приняты нормативные документы, признающие ее зеленой зоной, а значит в будущем здесь может появиться парк или общественное пространство, - заявил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров.