В Казани нашли и наказали парней, которые нарушили ПДД ради съемок видео

Ролик нарушителей автоинспекторы заметили в соцсетях. Фото: Олег УКЛАДОВ

Автоинспекторы Казани увидели в сети ролик, на котором молодые люди ездят на двух автомобилях "ВАЗ", нарушая ПДД. Некоторые из них высовывались из окон, некоторые сидели на капоте, некоторые держались за бампер. Парней, которым оказалось от 20 до 22 лет, оперативно нашли и оштрафовали.

- Они были привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами, будучи не пристегнутыми ремнями безопасности и за нарушение правил перевозки пассажиров. Кроме того, водитель автомобиля ВАЗ-21099 был привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, - сообщают в пресс-службе МВД Татарстана.