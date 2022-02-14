В Татарстане за сутки выявлено почти 4 тысячи случаев коронавируса

Госпитализация накануне потребовалась 389 новым инфицированным. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на понедельник, 14 февраля, в Татарстане выявлено 73 156 случаев коронавируса, в том числе 3 970 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (1 960 человек), Набережных Челнов (511), Альметьевского (387) и Нижнекамского (202) районов. Среди больных 341 ребенок, сообщает Минздрав республики.

Госпитализация накануне потребовалась 389 новым инфицированным.

Отметим, что 46 045 ранее заразившихся коронавирусом татарстанцев выздоровели, а 1 662 - скончались. Первый компонент вакцины от инфекции получили 2 434 757 человек, второй - 1 896 321. Ревакцинацию в регионе прошли 221 тысяча человек.