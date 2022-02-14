В Мариинском Посаде построят стадион за 48 миллионов рублей

Подрядчик будет определен 24 февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мариинском Посаде построят открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий за 48,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, объект появится на улице Николаева. На стадионе организуют футбольное поле, беговые дорожки со спортивным синтетическим покрытием, трибуну на 270 мест, а также раздевалки.

Подрядчик, которого определят 24 февраля, должен будет сдать объект к 31 октября.