Более тысячи людей остались без воды в Зеленодольске из-за коммунальной аварии

Без водоснабжения остались восемь многоквартирных домов. Фото: МЧС Татарстана

В это воскресенье, 13 февраля, в Зеленодольске произошла коммунальная авария. На улице Карла Маркса между домами №61а и №63 под землей прорвало трубу диаметров 150 миллиметров, сообщает МЧС Татарстана.

- На время проведения аварийных работ без воды остаются 1 350 человек, из них 675 детей, которые проживают в восьми многоквартирных домах по улице Карла Маркса – 50, 56, 58, 61А, 63, 65, а также по улице Заикина – 5 и 9, - отметили в ведомстве.

Диаметр трубы 150 миллиметров. Фото: МЧС Татарстана

Сообщается, что около дома №58 на улице Карла Маркса для населения организовали подвоз воды. Коммунальщики планируют все починить и пустить воду в квартиры к 22.00.