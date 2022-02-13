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Происшествия13 февраля 2022 11:43

В Чебоксарах в общежитии института культуры и искусств произошёл пожар

Всех жильцов срочно эвакуировали
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Огонь потушили, причины возникновения возгорания устанавливаются.

Огонь потушили, причины возникновения возгорания устанавливаются.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту субботу, 12 февраля, в Чебоксарах в общежитии Чувашского государственного института культуры и искусств сработала пожарная сигнализация. Как только она начала подавать в здании была проведена эвакуация. На улицу вышли 30 человек.

На место прибыли пожарные. Они нашли очаг возгорания и потушили его. К общежитию также прибыли ректор и проректор вуза, было установлено, что никто в результате произошедшего не пострадал, причина возникновения пожара устанавливается, сообщили в Минкультуры Чувашии.