Татарстане за сутки выявили почти 3,5 тысячи новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе инфекцию обнаружили у 69 186 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в регионе было вывялено 3 480 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в это воскресенье, 13 февраля, в Минздраве Татарстана.

Там отметили, что всего с начала пандемии в регионе инфекцию обнаружили у 69 186 человек, из которых 45 531 считается выздоровевшим.

Также в Минздраве Татарстана подтвердили еще семь смертей от коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали 78-ми, 60-ти, 80-ти, 76-ти, 74-х и 72-х летние женщины, а также 65-летний мужчина.

Таким образом, число смертей от коронавируса в республике возросло до 1 658.