В ковидных госпиталях Чувашии занято 97,4% коек

В регионе пока все еще преобладает именно штамм «дельта», а не «омикрон».

Из-за напряженной ситуации в ковидных госпиталях Чувашии - занято уже 97,4% коечного фонда, в регионе собираются развернуть еще 25 круглосуточных коек для больных коронавирусом, также в ближайшие сутки еще 320 коек развернут в Новочебоксарской городской больнице.

- По информации главных врачей, пациенты, поступающие в стационары, – это в основном лица, имеющие сопутствующие заболевания, лица старше 60 лет, то есть более пожилое население, лица, имеющие сахарный диабет, избыточную массу тела. Самое главное, что эти люди поступают с большим поражением легких: 60-70%. И, как и было в предыдущую волну, практически 99% пациентов – не вакцинированы, -заявил на прошедшем в правительстве Чуваши совещании глава Минздрава республики Владимир Степанов.

Так, на стационарном лечении находятся 1 827 человек, из них 160 – это дети и подростки, а 1 247 – это люди старше 60 лет.

При этом, по словам Степанова, анализ полученных образцов вируса показал, что в регионе пока все еще преобладает именно штамм «дельта», а не «омикрон».