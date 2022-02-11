В результате столкновения «Газели» и грузовика в Казани пострадали четыре человека

Фото: ОГИБДД УМВД РФ по Казани

Около 19:25 в четверг, 10 февраля, на 781 километре автодороги М-7 «Москва - Уфа» «Газель» наехала на отбойник и опрокинулась, после чего с ней столкнулся грузовик «МАН». По предварительным данным, 32-летний водитель первого авто не выбрал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением.

С места ДТП с различными травмами были госпитализированы четыре пассажира «Газели».

- За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 284 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими – два наезда на пешеходов и два столкновения автотранспорта. В результате семь участников ДТП – дав пешехода, водитель и четыре пассажира – получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в ОГИБДД УМВД РФ по городу.