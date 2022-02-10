Старейший в Казани кинотеатр «Мир» решил закрыть на полгода

Кинотеатр закроют уже с 1 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сеансы прекратятся с 1 апреля – старейший в Казани кинотеатр «Мир» закрывается на капитальный ремонт. На него республиканские власти выделили около 13 миллионов рублей. Сообщила 10 февраля во время пресс-конференции директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Все работы, по ее расчетам, должны быть закончены через полгода после их начала. Так что же собрались делать в кинотеатре, здание которого было построено еще в 50-х годах прошлого века?

Ну, во-первых, как заверила Миляуша Айтуганова, фасад оставят без изменений – здание будет все так же узнаваемым. Зато внутри собираются отремонтировать сам кинозал – поменяют кресла и ковролин, также заменят и старую крышу, починят коммуникации.