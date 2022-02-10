Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 16:26

Старейший в Казани кинотеатр «Мир» решил закрыть на полгода

Все это время там будет идти капитальный ремонт
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кинотеатр закроют уже с 1 апреля.

Кинотеатр закроют уже с 1 апреля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сеансы прекратятся с 1 апреля – старейший в Казани кинотеатр «Мир» закрывается на капитальный ремонт. На него республиканские власти выделили около 13 миллионов рублей. Сообщила 10 февраля во время пресс-конференции директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Все работы, по ее расчетам, должны быть закончены через полгода после их начала. Так что же собрались делать в кинотеатре, здание которого было построено еще в 50-х годах прошлого века?

Ну, во-первых, как заверила Миляуша Айтуганова, фасад оставят без изменений – здание будет все так же узнаваемым. Зато внутри собираются отремонтировать сам кинозал – поменяют кресла и ковролин, также заменят и старую крышу, починят коммуникации.