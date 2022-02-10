В 2021 году в отношении правоохранителей Татарстана было возбуждено 48 уголовных дел

Об этом стало известно на коллегии следственного управления СКР по республике. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ушедшем году за совершение коррупционных и должностных преступлений к уголовной ответственности привлекли 48 сотрудников правоохранительных органов: 30 – сотрудники МВД; 7 – органы УФСИН; 8 – службы судебных приставов; 2 – сотрудники МЧС; 1 – сотрудник Росгвардии. Сообщил в этот четверг, 10 февраля, на итоговой коллегии следственного комитета Татарстана и.о. руководителя ведомства Марсель Дулкарнаев.

Так, он в своем докладе для примера отметил, что до конца было доведено расследование уголовного дела экс-начальника казанского отдела полиции №9 «Сафиуллина» и его заместителя, которые, как утверждается, получили взятки свыше 18 миллионов рублей за не проведение проверок автостоянок и одного магазина.