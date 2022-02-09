В Татарстане упал самолет Cessna-172s. Чтобы добраться до пилотов, спасатели использовали снегоходы

Возле самолета выставили круглосуточную охрану. Фото: МЧС Татарстана

Спасатели ЗПСО№7 использовали снегоходы, чтобы добраться до места экстренной посадки легкомоторного самолета Cessna-172s.

- На месте они обнаружили пилотов-инструкторов. 50-ти и 47-ми летние мужчины не пострадали, от медицинской помощи они отказались. Их доставили в село Новое Сумароково, а после направили в аэропорт Бугульмы для врачебного осмотра, - сообщили в МЧС Татарстана.

Сам же самолет решили увозить с заснеженного поля в четверг, 10 февраля, пока же около него служба аэропорта Бугульмы организовала круглосуточную охрану.

Напомним, в эту среду, в 15.30 минут воздушное судно с бортовым номером RA-67418, принадлежащее ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» совершило экстренную посадку около села Новое Сумарково в 15 километрах от аэропорта Бугульма. По предварительным данным, у самолета отказал двигатель. По факту авиационного инцидента проводятся доследственная и прокурорская проверки.