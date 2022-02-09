По факту экстренной посадки самолета в Татарстане проводится доследственная проверка. Предварительная причина – отказ двигателя

По итогам проверки следователи примут решение возбуждать уголовное дело или нет. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту авиационного происшествия с легкомоторным самолетом Cessna-172s на территории Татарстана проводится доследственая проверка, сообщили в СУ СКР на транспорте

- На место происшествия выехали следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - также отметили в ведомстве.

Напомним, в эту среду, в 15.30 минут воздушное судно с бортовым номером RA-67418, принадлежащее ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» совершило экстренную посадку около села Новое Сумарково в 15 километрах от аэропорта Бугульма.

На борту находились два человека, которые совершали тренировочный полет. Они не пострадали.

- Горения нет, видимых разрушений нет, - сообщили в МЧС Татарстана со слов спасателей, которые оперативно добрались до места происшествия.

Отметим, что наравне со следователями свою проверку по факту авиационного инцидента начала и Приволжская транспортная прокуратура.

- Проверяется соблюдение требований законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве.

Отметим, по предварительным данным, пилоту пришлось экстренно сажать самолет из-за отказа двигателя.