В Татарстане водитель иномарки сбил пенсионерку и несколько раз проехал по ней

После наезда водитель вышел из машины и помог пострадавшей. Фото: скриншот с видео

Наезд на 77-летнюю пенсионерку в Зеленодольске произошел 9 февраля в 13.20 во дворе дома №7 по улице Засорина. По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля «Форд Куга» выезжал с места парковки и при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра. В результате чего сбил пожилую женщину. Он, видимо, не сразу понял, что под колеса его иномарки попал человек. Мужчина несколько раз проехал по упавшей пенсионерке. В момент наезда женщина пыталась перейти дорогу. Она чудом осталась жива - ее вдавило в снег на дороге.

- Пострадавшая с ушибами различных частей тела госпитализирована. - сообщили в МВД Татарстана. - В настоящее время по данному факту возбуждено административное расследование.

Отмечается, что водительский стаж автомобилиста составляет 22 года. В течение двух календарных лет к административной ответственности за нарушения ПДД в Татарстане он привлекался пять раз.