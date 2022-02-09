Создание инфраструктуры и благоустройство территории вокруг «Тюбетей Tower» потребую 243 миллионов рублей

Подрядчик будет определен 18 февраля. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Благоустройство территории вокруг будущей 123-метровой башни со смотровой площадкой на вершине «Тюбетей Tower», которая должна появиться в Верхнеуслонском районе, а также на создание инфраструктуры будет потрачено порядка 243 миллионов рублей. Деньги будут выделены как из республиканского, так и из федерального бюджетов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик среди прочего должен будет построить КПП, парковки для автомобилей и автобусов, шесть автодомов, а также провести коммуникации. Исполнитель тендера будет определен 18 февраля.

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