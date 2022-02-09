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Происшествия9 февраля 2022 7:37

В Казани рыбак упал с "мотособаки" посреди реки и умер

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Трагедия произошла на Волге рядом с домом №174 по улице Приволжская.

Трагедия произошла на Волге рядом с домом №174 по улице Приволжская.

Фото: МЧС Татарстана

Во вторник, 8 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что рыбак двигался на "мотособаке" по реке Волга, но неожиданно упал и больше не поднимался. Все произошло рядом с домом №174 по улице Приволжская в Казани. Прибывшие на место спасатели, обнаружили, что 70-летний мужчина скончался. Тело транспортировали на берег и передали полиции.

Позже выяснилось, что у рыбака были проблемы с сердцем. Вероятнее всего, он умер от сердечного приступа.

- Главное управление МЧС России по РТ настоятельно рекомендует любителям зимней рыбалки при выходе на лёд учитывать состояние своего здоровья и не рыбачить в одиночку, - сообщают в ведомстве.