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Общество9 февраля 2022 6:02

Средний ипотечный платеж в Казани увеличился на 40%

Похожая ситуация сложилась в Сочи
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас «вторичка» обходится ипотечникам 75 крупнейших городов России в среднем в 20,6 тысячи рублей в месяц.

Сейчас «вторичка» обходится ипотечникам 75 крупнейших городов России в среднем в 20,6 тысячи рублей в месяц.

Фото: Александр ГЛУЗ

За последний год средний ежемесячный ипотечный платеж при покупке готовых однокомнатных квартир в Казани увеличился более чем на 40%. Похожая ситуация сложилась в Сочи. Сильнее увеличились ежемесячные выплаты по ипотеке в Новороссийске, Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани - на 42-82%, сообщает РИА Новости.

Наименьший рост ипотечных платежей зафиксирован в Нижнем Тагиле (+11%).

Отметим, что сейчас «вторичка» обходится ипотечникам 75 крупнейших городов России в среднем в 20,6 тысячи рублей в месяц.