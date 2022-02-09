Средний ипотечный платеж в Казани увеличился на 40%

Сейчас «вторичка» обходится ипотечникам 75 крупнейших городов России в среднем в 20,6 тысячи рублей в месяц. Фото: Александр ГЛУЗ

За последний год средний ежемесячный ипотечный платеж при покупке готовых однокомнатных квартир в Казани увеличился более чем на 40%. Похожая ситуация сложилась в Сочи. Сильнее увеличились ежемесячные выплаты по ипотеке в Новороссийске, Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани - на 42-82%, сообщает РИА Новости.

Наименьший рост ипотечных платежей зафиксирован в Нижнем Тагиле (+11%).

Отметим, что сейчас «вторичка» обходится ипотечникам 75 крупнейших городов России в среднем в 20,6 тысячи рублей в месяц.