К 2025 году в Чебоксарах расселят и снесут 11 аварийных домов

Сейчас в этих домах проживают 225 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2025 году в Чебоксарах планируется расселить 11 аварийный домов, в которых сейчас проживает 225 человек. Сначала дом №81 на улице Гражданская, потом - дома №№29 и 66 на улице Ушакова, дом №50 на улице Богдана Хмельницкого, домах №№16а, 18, 20 и 59 на улице Парижской Коммуны и дома №№12, 12а и 14 на улице Энергетиков.

После снова домов земельные участки приспособят под нужды города, заявил директор управления жилфондом Андрей Шестаков.