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Общество8 февраля 2022 9:36

В Набережных Челнах пройдет кастинг актеров для сериала «Слово пацана»

Режиссером проекта выступает Жора Крыжовников
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Нужны парни в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет и девушки в возрасте от 13 до 16 лет.

Нужны парни в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет и девушки в возрасте от 13 до 16 лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 10 по 13 февраля в Набережных Челнах будет проходить кастинг актеров для нового сериала Жоры Крыжовникова с рабочим названием «Слово пацана». Создателям проекта требуются парни в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет и девушки в возрасте от 13 до 16 лет.

Кастинг будет проходить в молодежном центре «Шатлык». Для участия в них нужно заранее заполнить заявку.

Известно, что съемки сериала будут проходить в Москве и Казани.