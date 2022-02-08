В Набережных Челнах пройдет кастинг актеров для сериала «Слово пацана»

Нужны парни в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет и девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 10 по 13 февраля в Набережных Челнах будет проходить кастинг актеров для нового сериала Жоры Крыжовникова с рабочим названием «Слово пацана». Создателям проекта требуются парни в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет и девушки в возрасте от 13 до 16 лет.

Кастинг будет проходить в молодежном центре «Шатлык». Для участия в них нужно заранее заполнить заявку.

Известно, что съемки сериала будут проходить в Москве и Казани.