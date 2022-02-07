В Казани водитель сбил пенсионерку, переходившую дорогу на "зеленый", и скрылся

ДТП произошло утром 6 февраля на перекрестке улиц Короленко и Волгоградская. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Около 10:40 в воскресенье, 6 февраля, на перекрестке улиц Короленко и Волгоградская в Казани автомобиль сбил 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на "зеленый" сигнал светофора. После наезда пенсионерка была доставлена в травмпункт, где ей оказали медпомощь, после чего отпустили домой.

Водитель с места происшествия скрылся. Его личность устанавливается автоинспекторами.

- За прошедшие выходные (5 и 6 февраля) в городе зарегистрировано 279 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими – наезды на пешеходов. В результате ДТП три пешехода (в том числе ребенок) получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.