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Общество7 февраля 2022 7:06

За неделю заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах выросла в 2,5 раза

Показатель заболеваемости в городе выше республиканского на 6,7%
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в городе было выявлено 7 867 случаев вируса.

С начала пандемии в городе было выявлено 7 867 случаев вируса.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшую неделю - с 31 января по 6 февраля - заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах выросла в 2,5 раза - с 611 до 1 554. Показатель заболеваемости в городе выше республиканского на 6,7%, стало известно в ходе еженедельной планерки в местной администрации.

Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев попросил сотрудников Роспотребнадзора тщательнее контролировать процесс проведения "утреннего фильтра" в школах и детсадах, а также следить за тем, чтобы массовые мероприятия проводились с соблюдением антиковидных мер.

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