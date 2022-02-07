За неделю заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах выросла в 2,5 раза

С начала пандемии в городе было выявлено 7 867 случаев вируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшую неделю - с 31 января по 6 февраля - заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах выросла в 2,5 раза - с 611 до 1 554. Показатель заболеваемости в городе выше республиканского на 6,7%, стало известно в ходе еженедельной планерки в местной администрации.

Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев попросил сотрудников Роспотребнадзора тщательнее контролировать процесс проведения "утреннего фильтра" в школах и детсадах, а также следить за тем, чтобы массовые мероприятия проводились с соблюдением антиковидных мер.