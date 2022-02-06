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Происшествия6 февраля 2022 14:23

Жителя Чебоксар будут судить за хищение телевизора собственной бабушки

Ранее он уже был осужден за хищение денег со счета престарелой родственницы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Пенсионеры сами выкупили технику, а о поступке внука сообщили полицейским.

Пенсионеры сами выкупили технику, а о поступке внука сообщили полицейским.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летнего жителя Чебоксар обвиняют в хищении жидкокристаллического телевизора из квартиры своих бабушки и дедушки, с которыми он проживал. Ранее он уже был приговорен к условному сроку за хищение четырех тысяч рублей со счета престарелой родственницы.

Страдающий наркозависимостью парень сам признался родным в преступлении. Он объяснил, что сдал телевизор в ломбард и собирался вскоре его вернуть. Бабушка и дедушка сами выкупили технику, а о поступке внука сообщили полицейским.

- Материалы уголовного дела в отношении горожанина направлены в Калининский районный суд столицы Чувашии, - сообщают в МВД по республике.

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