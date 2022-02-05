В Марий Эл сильно обмелела "жемчужина региона" - озеро Морской глаз

Водоем образовался порядка 20 тысяч лет назад. Фото: @instakuzma

Жители Марий Эл сообщают о сильном обмелении озера Морской глаз в Волжском районе, который в народе называют Жемчужиной республики. Накануне там рухнул лед, который все считали поверхностью водоема, а под ним оказалось несколько метров пустоты.

По словам местных, стенки озера сухие, что может значить то, что вода из него ушла довольно давно. Хотя еще в ноябре все было хорошо, и Морской глаз радовал как их самих, так и туристов.

Фото: @instakuzma

Интернет-пользователи негодуют, как экологи и местные власти могли допустить обмеления такого важного для района и региона в целом места, а также переживают, что в образовавшуюся яму теперь может случайно упасть и пострадать кто-нибудь слишком любопытный.

Что стало причиной обмеления пока не ясно. В Минэкологии Марий Эл ситуацию официально не комментируют. "Комсомольская правда - Казань" отправила запрос в ведомства, но на момент публикации материала ответа не получила.

- Карстовый провал ещё глубже ушёл, может быть летом подземными водами зальет и глубже будет, - предполагают местные жители.

Фото: @instakuzma

Отметим, что Морской глаз образовался в результате карстового провала порядка 20 тысяч лет назад. Водоем привлекает туристов своим местоположением (он находится на склоне горы), некогда большой глубиной при небольших размерах и необычным - зелёным - цветом воды.