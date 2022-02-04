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Происшествия4 февраля 2022 15:35

Жителя Марий Эл отдали под суд за то, что он угрожал копией автомата военному на посту

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.

Утверждается, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего местного жителя по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Сообщили в следственном комитете Марий Эл.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. – отметили в ведомстве.

По версии следствия, вечером 15 сентября из-за прохода колонны военной техники на участке дороги Йошкар-Ола – Казань перекрыли движение гражданского транспорта. Так, к комендантскому посту подошел пассажир одной из остановившихся машин. Злоумышленник был пьян, он подошел к начальнику поста и стал требовать пропустить автомобиль, в котором он ехал. При этом он, видимо, для пущей убедительности направил на военного автомат АК-74. Который, как потом показала экспертиза, был не настоящий, а электропневматический страйкбольный калибра 6 мм копирующий настоящее огнестрельное оружие. Тем не менее этого хватило для возбуждения в отношении мужчины уголовного дела.

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