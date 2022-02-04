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Общество4 февраля 2022 11:16

В Ульяновской области из-за сильного снегопада ограничили движение автобусов и грузовиков

На расчистку дорог выгнали всю спецтехнику, что есть
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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К расчистке дорог от снега также привлекли и технику с местных ферм. Фото: Минтранспорта Ульяновской области

К расчистке дорог от снега также привлекли и технику с местных ферм. Фото: Минтранспорта Ульяновской области

4 февраля в области начал сбываться прогноз регионального Гидрометцентра – наблюдается сильный снегопад и боковой ветер, видимость на дорогах ограничена, образовалась гололедица, а местами снежные заносы.

- Из-за непогоды в целях обеспечения безопасности на автомобильных дорогах общего пользования регионального и междугороднего значения ограничено движение автобусов и грузовиков, - сообщили в Минтрансе Ульяновской области.

Сейчас на борьбу со снегом на дорогах вышла вся спецтехника какая есть в регионе – 396 единиц транспорта, также в районах к этому была привлечена и техника с местных ферм.

В первую очередь основные силы были направлены на расчистку областных трасс, межмуниципальных дорог с высоким автомобильным потоком и участков, по которым проходят школьные автобусные маршруты. Следом будут очищены дороги с низким транспортным потоком и подъезды к тупиковым селам.

В эту пятницу глава Минтранса области Евгений Лазарев также призвал водителей в такую непогоду при возможности воздержаться от использования личного транспорта.

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