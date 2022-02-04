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Общество4 февраля 2022 10:26

Глава Минпромторга России Денис Мантуров посетил казанский авиационный завод

Там он осмотрел вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе с главой ведомства на предприятии побывал президент Татарстана. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Вместе с главой ведомства на предприятии побывал президент Татарстана. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В пятницу, 4 февраля, в Казань с рабочим визитом прибыл глава Минпромторга России Денис Мантуров. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он посетил авиационный завод имени Горбунова, где осмотрел вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М, который 12 января совершил первый полет.

Мантуров и Минниханов также встретились с экипажем летчиков-испытателей, который управлял самолетом. Напомним, полет на высоте порядка 600 метров длился 30 минут.

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