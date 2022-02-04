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Общество4 февраля 2022 9:03

Коронавирус в Татарстане: штамм «омикрон» стал доминирующим

В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в республике
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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У 78 зараженных «омикроном» болезнь протекает в легкой форме, как при ОРВИ.

У 78 зараженных «омикроном» болезнь протекает в легкой форме, как при ОРВИ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане штамм коронавируса «омикрон» обнаружили у 85 человек, а «дельту» - у 52 Таким образом, 62% положительных тестов показывают именно на «омикрон» - он стал доминирующим в республике, заявила 4 февраля на брифинге зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

По ее словам, только 16 случаев нового штамма коронавируса являются завозными, остальные – контактные. При этом у 78 зараженных «омикроном» болезнь протекает в легкой форме, как при ОРВИ.

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