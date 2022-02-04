У компании Равиля Зиганшина изымут технику на 182 миллиона рублей

Среди прочего будут изъяты башенные краны, подъемники, погрузчики, легковые и грузовые автомобили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У ООО «ДорСтрой», владельцем которого является Равиль Зиганшин, изымут 668 единиц техники на общую сумму более 182 миллионов рублей. Соответствующий иск ООО «Альгор-Строй» накануне удовлетворил Арбитражный суд Татарстана.

Среди прочего будут изъяты башенные краны, подъемники, погрузчики, легковые и грузовые автомобили, ранее заложенные компанией по кредиту с банком.

Напомним, ранее в отношении Зигнашина, как гендиректора ПСО «Казань», возбудили уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на общую сумму порядка 2,7 миллиарда рублей. Вместе с тем, неустановленные лица из руководства организации подозреваются в мошенничестве на 172 миллиона рублей.