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Происшествия4 февраля 2022 5:07

На трассе в Альметьевском районе произошло смертельное ДТП

Легковушка выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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От полученных травм водитель Volkswagen скончался на месте.

От полученных травм водитель Volkswagen скончался на месте.

Фото: прокуратура Татарстана

Около шести часов вечера в четверг, 3 февраля, на автодороге Альметьевск-Муслюмово недалеко от микрорайона Урсала произошло смертельное ДТП с участием автомобилей КАМАЗ и Volkswagen. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком.

От полученных травм водитель Volkswagen скончался на месте.

- На место происшествия выезжали прокурор Альметьевска Дамир Яфизов и его заместитель Сергей Карамзин. Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства аварии, - сообщают в надзорном ведомстве Татарстана.

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