На трассе в Альметьевском районе произошло смертельное ДТП

От полученных травм водитель Volkswagen скончался на месте. Фото: прокуратура Татарстана

Около шести часов вечера в четверг, 3 февраля, на автодороге Альметьевск-Муслюмово недалеко от микрорайона Урсала произошло смертельное ДТП с участием автомобилей КАМАЗ и Volkswagen. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком.

От полученных травм водитель Volkswagen скончался на месте.

- На место происшествия выезжали прокурор Альметьевска Дамир Яфизов и его заместитель Сергей Карамзин. Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства аварии, - сообщают в надзорном ведомстве Татарстана.