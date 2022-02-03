В Набережных Челнах учредителя ДНТ «Санаръ» судят за хищение у дачников более 2 миллионов рублей

Женщине инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережночелнинском городском суде рассматривается уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Так, перед законом предстала учредитель и член правления ДНТ «Санаръ». Утверждается, что она обманула дачников на более чем 2 миллиона рублей, собирая с них деньги якобы на подведения к их участкам газа.

- Используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в вышеуказанном товариществе под предлогом организации строительно-монтажных работ по прокладке газопровода от точки подключения к сети газораспределения до земельных участков, принадлежащих членам дачного некоммерческого товарищества путем обмана похитила денежные средства в особо крупном размере, - сообщили детали дела в пресс-службе суда Набережных Челнов.