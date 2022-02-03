Обычно это происходит в середине мая. Стало известно, когда в Казани растает снег

Считается, что весна пришла в город, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать 0 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Средняя температура воздуха в феврале прогнозируется выше климатической нормы на 1,5 градуса, это при том, что норма составляет примерно -10 градусов, сообщил вовремя пресс-конференции профессор КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, весеннее тепло в Казань приходит в период с 31 марта по 3 апреля, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать 0 градусов.

С учетом того, наибольшая высота снежного покрова в городе достигается в марте, то сугробы должны сойти 12-13 апреля, считает ученый.

Как заявил Переведенцев, после весны начала лета жителям столицы Татарстана стоит ждать, когда среднесуточная температура воздуха начнет превышать +15 градусов. Обычно это происходит в середине мая, но в 2021 году тепло пришло уже 9 мая.