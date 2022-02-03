В Набережных Челнах полицейский выстрелил в подозреваемого

По факту произошедшего будет проведена служебная проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 2 февраля сотрудники набережночелнинского отдела полиции «Электротехнический» задержали 29-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Правоохранители доставили горожанина в инфекционную больницу для медобследования, но там он попытался сбежать.

В ходе преследования, после неоднократных предупреждений один из полицейских выстрелил подозреваемому в левое бедро. После этого правоохранители оказали мужчине первую помощь и передали медикам.

По факту произошедшего будет проведена служебная проверка, сообщают chelny.biz.