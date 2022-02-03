В Чувашии пьяный мужчина без водительских прав устроил смертельное ДТП

Авария произошла накануне на 56 километре автодороги «Аниш». Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Рано утром в среду, 2 февраля, на 56 километре автодороги «Аниш», возле деревни Хучель Канашского района, столкнулись автомобили Hyundai и «Лада». По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где и произошло ДТП.

В результате аварии 73-летняя пассажирка «Лады» скончалась. Водитель отечественной легковушки и пассажир Hyundai был госпитализирован. Предполагаемый виновник произошедшего с места ДТП поспешил скрыться.

Правоохранители оперативно нашли водителя иномарки, которым оказался 25-летний житель Янтиковского района. Оказалось, что ранее он был лишен прав за езду в нетрезвом состоянии. На момент смертельной аварии мужчина также был пьян.

- Мужчина задержан, решается вопрос об его аресте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.