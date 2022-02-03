Из-за коронавируса в Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи

Соответствующий приказ подписан в Минздраве республики. Фото: Ксения Высотина

Из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом в Татарстане приостановлены оказание плановой медицинской помощи, медосмотры, диспансеризация населения и госпитализация пенсионеров из сел в больницы. Соответствующий приказ подписан в Минздраве республики.

Отмечается, что медпомощь продолжат получать люди, заболевания которых включены в перечень социально значимых заболеваний или заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также призывники, беременные и граждане, отсрочка медпомощи у которых может повлечь ухудшение состояние и угрозу жизни.

Вместе с тем, медосмотры продолжат проходить работники, которые имеют дело с вредными или опасными производственными факторами, а также те сотрудники, у которых в обязательном порядке проводятся предварительные и периодические медосмотры.