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Общество3 февраля 2022 5:32

Из-за коронавируса в Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи

Вместе с тем, временно не будут проводиться медосмотры и диспансеризация населения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Соответствующий приказ подписан в Минздраве республики.

Соответствующий приказ подписан в Минздраве республики.

Фото: Ксения Высотина

Из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом в Татарстане приостановлены оказание плановой медицинской помощи, медосмотры, диспансеризация населения и госпитализация пенсионеров из сел в больницы. Соответствующий приказ подписан в Минздраве республики.

Отмечается, что медпомощь продолжат получать люди, заболевания которых включены в перечень социально значимых заболеваний или заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также призывники, беременные и граждане, отсрочка медпомощи у которых может повлечь ухудшение состояние и угрозу жизни.

Вместе с тем, медосмотры продолжат проходить работники, которые имеют дело с вредными или опасными производственными факторами, а также те сотрудники, у которых в обязательном порядке проводятся предварительные и периодические медосмотры.

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