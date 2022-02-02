В Нижнекамске Рустам Минниханов и Светлана Радионова открыли новое здание Росприроднадзора и лабораторию

По словам главы республики, в Нижнекамском промышленном районе огромная техногенная нагрузка на экологию. Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 2 февраля, в Нижнекамск прибыли президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сопровождал в рабочей поездке главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

Они вместе приняли участие в открытии нового здания регионального управления федерального ведомства и лаборатории филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по РТ».

- В Нижнекамском промышленном районе огромная техногенная нагрузка на экологию. Мы это понимали, шаг за шагом предпринимали необходимые меры. Наша главная задача - улучшение качества жизни граждан. Это и чистая вода, и воздух, и среда обитания, - отметил в своем выступлении Минниханов.

Далее работникам местного Росприроднадзора были переданы 10 новых служебных автомобилей. После чего Минниханов и Радионова приняли участие в совещании Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по итогам 2021 года и задачам на 2022-й.