В 27 районах Татарстана подростки стали чаще страдать от ожирения

Рост отмечен за последние пять лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

По статистике в 27 в районах республики все чаще от ожирения стали страдать дети в возрасте до 14 лет и подростки от 15 до 17 лет. И наибольшее количество таких школьников наблюдается именно в Елабужском районе. Там оно увеличилось в 37 раз за последние 5 лет. Об этом во время заседания Комитета Госсовета Татарстана сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Также, по ее словам, такая проблема наблюдается и у детей из Зеленодольского, Ютазинского, Мензелинского, Тукаевского и Тюлячинского районов.

Отметим, что до этого специалисты назвали прочной захлестнувшего мир ожирения самоизоляцию во время пандемии коронавируса – большинство людей в этот период мало двигались дома и много ели.