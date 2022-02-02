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Общество2 февраля 2022 15:03

В 27 районах Татарстана подростки стали чаще страдать от ожирения

Больше всего таких школьников обнаружили в Елабужском районе
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Рост отмечен за последние пять лет.

Рост отмечен за последние пять лет.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По статистике в 27 в районах республики все чаще от ожирения стали страдать дети в возрасте до 14 лет и подростки от 15 до 17 лет. И наибольшее количество таких школьников наблюдается именно в Елабужском районе. Там оно увеличилось в 37 раз за последние 5 лет. Об этом во время заседания Комитета Госсовета Татарстана сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Также, по ее словам, такая проблема наблюдается и у детей из Зеленодольского, Ютазинского, Мензелинского, Тукаевского и Тюлячинского районов.

Отметим, что до этого специалисты назвали прочной захлестнувшего мир ожирения самоизоляцию во время пандемии коронавируса – большинство людей в этот период мало двигались дома и много ели.

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