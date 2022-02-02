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Наука2 февраля 2022 14:31

Казанский ученый предупредил о магнитных бурях

Они станут последствием вспышке на Солнце, которая произошла еще 30 января
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Как рассчитали ученые, они будут среднего уровня G2.

Как рассчитали ученые, они будут среднего уровня G2.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту среду, 2 февраля, Земли коснется волна солнечной плазмы. Она вызовет геомагнитные бури, которые продлятся целых два дня. Причина тому вспышка на Солнце длительностью четыре часа и произошедшая 30 января.

- В связи с чем 2 и 3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2, - рассказал пресс-центру КФУ директор Астрономической обсерватории имени В.П.Энгельгардта, профессор Юрий Нефедьев.

По словам казанского ученого, эти бури не коснуться основной массы населения планеты, также не повлияют они и на работу энергосистем.

- Чтобы энергосистемы вышли из строя, необходимо, чтобы на Солнце произошел мощный взрыв. К счастью, пока мы таких вспышек не наблюдали, – сказал Нефедьев.

По его данным, самую сильную магнитную бурю из-за волны солнечной плазмы зафиксировали в 1859 году. Тогда из-за вспышки перестала работать телеграфная система по всей Европе и Северной Америке.

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