В Чебоксарах стало дороже хоронить людей

Услуги погребения выросли в цене почти на 540 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Постановление о повышение цен ритуальных услуг, предоставляемых специализированными службами, подписал сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин.

Так, стоимость погребения в городе выросла на 8,4% (почти на 540 рублей) и теперь составляет 6 964,68 рубля. До этого она была равна 6 424,98 рублям.

Как отмечают в администрации Чебоксар, в эту сумму входит услуга по оформлению документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба, а также соответствующих предметов; перевозка тела умершего на кладбище и со погребение.