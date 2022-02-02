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Общество2 февраля 2022 13:28

В Чебоксарах стало дороже хоронить людей

С 1 февраля стоимость похоронных услуг в городе подорожала на 8,4%
Алина АЛМАКАЕВА
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Услуги погребения выросли в цене почти на 540 рублей.

Услуги погребения выросли в цене почти на 540 рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Постановление о повышение цен ритуальных услуг, предоставляемых специализированными службами, подписал сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин.

Так, стоимость погребения в городе выросла на 8,4% (почти на 540 рублей) и теперь составляет 6 964,68 рубля. До этого она была равна 6 424,98 рублям.

Как отмечают в администрации Чебоксар, в эту сумму входит услуга по оформлению документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба, а также соответствующих предметов; перевозка тела умершего на кладбище и со погребение.

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