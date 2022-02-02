Опубликован список населенных пунктов Чувашии, в которых в 2022 году появится интернет

В течение двух лет интернет планируется провести и в остальных населённых пунктах республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году 28 населенных пунктов Чувашии обеспечат мобильной связью стандарта 4G. В список попали деревни Сархорн, Митрофанкасы, Криуши, Вурманкасы, Крикакасы, Тохмеево, Алешево, Новые Турмыши, Тебикасы, Чиганары, Ямбарусово, Ырашпулых, Эндимиркасы, Сюндюково, Калайкасы, Пуканкасы, Кумаши, Сюмерткасы, Мемеши, Сарабакасы, Чергаши, Большой Чигирь, Новые Пинеры и Анишкасы, села Большое Карачкино, Бичурино и Анат-Киняры, а также поселок Саланчик, сообщается на сайте Госуслуг.

В течение двух лет интернет планируется провести и в остальных населённых пунктах республики.