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Общество2 февраля 2022 8:25

В 2021 году в Казани выявили 802 самовольно занятых участка

Всего же за год в Татарстане произошло шесть тысяч нарушений земельного законодательства
Алина АЛМАКАЕВА
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С начала текущего года земельные инспекторы региона зафиксировали уже 165 нарушений.

С начала текущего года земельные инспекторы региона зафиксировали уже 165 нарушений.

Фото: Антон ПИКУС

В 2021 году в Татарстане было выявлено шесть тысяч нарушений земельного законодательства, более 84% из которых связаны с самовольным занятием территории. Так, например, 802 случая незаконного использования земли произошли в Казани, сообщает Росреестр республики.

С начала текущего года земельные инспекторы региона зафиксировали 165 нарушений. Информация о них занесена в Единый государственный реестр недвижимости.

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