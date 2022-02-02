В 2021 году в Казани выявили 802 самовольно занятых участка

С начала текущего года земельные инспекторы региона зафиксировали уже 165 нарушений. Фото: Антон ПИКУС

В 2021 году в Татарстане было выявлено шесть тысяч нарушений земельного законодательства, более 84% из которых связаны с самовольным занятием территории. Так, например, 802 случая незаконного использования земли произошли в Казани, сообщает Росреестр республики.

С начала текущего года земельные инспекторы региона зафиксировали 165 нарушений. Информация о них занесена в Единый государственный реестр недвижимости.