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Общество1 февраля 2022 14:20

Рустам Минниханов принял участие в совещании по вопросам взаимодействия завода КАМАЗ и РАН

По мнению главы региона, чтобы автопромышленному гиганту республики сохранить людоедство, необходимо участие науки
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В частности, промышленники и ученые обсудили перспективы развития электрического и водородного транспорта. Фото: president.tatarstan.ru

В частности, промышленники и ученые обсудили перспективы развития электрического и водородного транспорта. Фото: president.tatarstan.ru

В этот вторник, 1 февраля, в набережные Челны с рабочим визитом прибыл президент Татарстана. Он принял участие в совещании взаимодействия завода КАМАЗ с Российской академией наук (РАН).

- Для сохранения лидерских позиции необходимо участие науки, использование научных достижений. Без этого будет сложно, - отметил в своей речи Минниханов.

В ходе совещания промышленники и ученые обсудили перспективы развития электрического и водородного транспорта, транспортных средств с интеллектуальными системами управления и возможности применения новых конструкционных материалов с учетом имеющегося научно-исследовательского задела и кадрового потенциала РАН.

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