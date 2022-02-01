Семья из Набережных Челнов отдала мошенникам пять миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

В первых числах января 31-летнему жителю Набережных Челнов позвонил неизвестный, представившийся московским полицейским. Он сообщил, что какая-то девушка пытается снять с банковской карты мужчины деньги по выданной им же договоренности. Горожанин не знал ее и никакой доверенности никому не давал, а потому доверился «правоохранителю», предложившему поменять лицевой счет и перевести средства на «безопасный» счет.

Чтобы выполнить все инструкции «московского полицейского», татарстанец взял несколько кредитов, отдав машину под залог, и занял деньги у родных. В процессе потерпевшему звонили лже-сотрудники налоговой и лже-работники банка.

Закончив, злоумышленники попросили мужчину провести точно такие же подобные манипуляции и со счетами его родственников. Когда все было сделано, неизвестные перестали выходить на связь. Поняв, что его обманули на пять миллионов рублей, татарстанец обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, - сообщают в УМВД РФ по Набережным Челнам.