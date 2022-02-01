За год Татарстанская таможня выявила и арестовала товары на сумму около шести миллионов рублей

Среди арестованных товаров: орехи, фрукты, овощи, сухофрукты, сыры, крупы, шубы, обувь, одежда, постельное белье и табачные изделия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 года Татарстанская таможня выявила 16,7 тонн пищевой продукции без информации о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, адресе местонахождения изготовителя или знака обращения ЕАС, и 44 тысячи попросту немаркированных товаров. Общая сумма арестованного составила около шести миллионов рублей, заявил на брифинге начальник Татарстанской таможни Марат Гараев.

Среди товаров с нарушениями маркировки оказались орехи, фрукты, овощи, сухофрукты, сыры, крупы, шубы, обувь, одежда, постельное белье и табачные изделия.