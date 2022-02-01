Татарстанца будут судить за попытку продать 450 литров немаркированного алкоголя

Обвиняемый был задержан с поличным у придорожного кафе на трассе «Бавлы-Октябрьский». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летнего ранее судимого татарстанца обвиняют в приобретении продукции без маркировки и незаконном обороте алкоголя и спиртного. По версии следствия, 13 октября 2021 года мужчина, будучи на оптовым рынке города Октябрьский в Башкортостане, купил у неустановленных лиц 450 литров алкоголя без акцизных и федеральных специальных марок.

Товар обвиняемый решил продать у придорожного кафе на трассе «Бавлы-Октябрьский». Покупателем оказался гражданин, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

Свою вину мужчина признал. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.