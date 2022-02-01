Реставрация «Дома Дротоевского» в Казани завершится к январю 2023 года

Сейчас в здании, построенном еще в 1837 году, проходят противоаварийные работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что реставрацию «Дома Дротоевского», находящегося на улице Пушкина в Казани, планируется завершить к январю 2023 года. Общая стоимость работ может составить порядка 200 миллионов рублей, заявил журналистам председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

По его словам, в будущем «Дом Дротоевского» может стать местом для проведения коллегий и круглых столов, а также встреч властей с горожанами.

Напомним, с ноября 2021 года в здании, построенном еще в 1837 году, проходят противоаварийные работы, на которые выделено 68 миллионов рублей.