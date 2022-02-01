Ряд домов Приволжского района Казани почти на сутки останется без воды

Причина этого - проведение работ по подключению водопровода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 1 февраля, ряд домов Вахитовского района Казани почти на сутки остается без воды. Причина этого - проведение работ по подключению водопровода.

Так, с 9:00 1 числа до 6:00 2 числа водоснабжения не будет в домах №№32, 34, 34/4 и 37/5 по улице Островского, доме №53/2 по улице Право-Булачная, домах №№1/55 и 1/55 лит.4 по улице Пушкина и домах №№2, 2/53, 4/34, 5 и 5/37 по улице Университетская.

Автоцистерны с водой будут выезжать согласно поступающим в МУП «Водоканал» заявкам.