Руководство ПСО «Казань» подозревают в мошенничестве на 172 миллиона рублей

Конкретные подозреваемые пока не установлены. Фото: Анастасия Осипова

Неустановленные пока лица из руководства ПСО «Казань» подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019 году в налоговые органы были предоставлены декларации и фиктивные документы о работе с двумя контрагентами, в результате чего предприятию удалось незаконно получить 172 миллиона рублей возмещения из бюджета.

Обстоятельства преступления устанавливаются, сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.

Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено в отношении гендиректора и учредителя ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Его подозревают в уклонении от уплаты налога на общую сумму около 2,7 миллиарда рублей.