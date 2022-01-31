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Происшествия31 января 2022 9:30

Руководство ПСО «Казань» подозревают в мошенничестве на 172 миллиона рублей

По версии следствия, в 2019 году в налоговую были предоставлены фиктивные документы о работе предприятия с двумя контрагентами
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Конкретные подозреваемые пока не установлены.

Конкретные подозреваемые пока не установлены.

Фото: Анастасия Осипова

Неустановленные пока лица из руководства ПСО «Казань» подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019 году в налоговые органы были предоставлены декларации и фиктивные документы о работе с двумя контрагентами, в результате чего предприятию удалось незаконно получить 172 миллиона рублей возмещения из бюджета.

Обстоятельства преступления устанавливаются, сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.

Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено в отношении гендиректора и учредителя ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Его подозревают в уклонении от уплаты налога на общую сумму около 2,7 миллиарда рублей.

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