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Общество31 января 2022 8:43

В Татарстане отремонтируют еще шесть детских оздоровительных лагерей

К ряду других подобных учреждений построят подъездные дороги
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе с тем будут завершены начатые ранее работы в лагерях «Молодая Гвардия» и «Искра».

Вместе с тем будут завершены начатые ранее работы в лагерях «Молодая Гвардия» и «Искра».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Татарстане планируется отремонтировать семь детских оздоровительных лагерей в Апастовском, Атнинском, Бавлинском, Новошешминском и Сабинском районах, а также завершить работы в лагерях «Молодая Гвардия» и «Искра». Об этом на итоговом заседании коллегии Минмолодежи республики заявил глава ведомства Тимур Сулейманов.

Министр также заметил, что в текущем году будут построены подъездные дороги к шести лагерям региона.

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