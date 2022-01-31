В Татарстане отремонтируют еще шесть детских оздоровительных лагерей

Вместе с тем будут завершены начатые ранее работы в лагерях «Молодая Гвардия» и «Искра». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Татарстане планируется отремонтировать семь детских оздоровительных лагерей в Апастовском, Атнинском, Бавлинском, Новошешминском и Сабинском районах, а также завершить работы в лагерях «Молодая Гвардия» и «Искра». Об этом на итоговом заседании коллегии Минмолодежи республики заявил глава ведомства Тимур Сулейманов.

Министр также заметил, что в текущем году будут построены подъездные дороги к шести лагерям региона.