Мэр Набережных Челнов раскритиковал руководителей детсадов, нарушающих антиковидные меры

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В Роспотребнадзоре Татарстана по Набережным Челнам сообщили, что в четырех местных детсадах были обнаружены нарушения антиковидных мер, а именно - там не было достаточного количества антисептиков. В ответ на это мэр города Наиль Магдеев заявил, что власти обязательно накажут нарушителей и определят, способны ли они управлять подобными учреждениями.

В ходе аппаратного совещания градоначальник также заметил, что никаких отговорок для несоблюдения антиковидных мер быть не может, так как деньги на приобретение средств профилактики вируса выделяются в полном объеме.

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