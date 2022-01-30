В Чувашии перестали считываться действующие QR-коды о вакцинации

Пока факты несчитывания сертификата носят единичный характер. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители республики стали сталкиваться со странностями при считывании у них на входе в те же торговые центры QR-кодов о вакцинации. Так, при сканировании ранее распечатанных сертификатов или их фотографий система начала выдавать ответ: «Сертификат не найден». И при том, что речь идет о действующих QR-кодах.

- В настоящее время в личных кабинетах пользователей на едином портале Госуслуг, которые имеют данные о вакцинации или перенесенном заболевании, сгенерированы медицинские сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании в строгом соответствии с приказом Минздрава № 1053н. А с принятием данного приказа все ранее оформленные сертификаты и их QR-коды переоформлены и доступны в новой форме единого медицинского сертификата на портале Госуслуг, - пояснили в Минцифре Чувашии.

Поэтому во избежание проблем нужно зайти на портал и заново скачать или распечатать сертификат его.